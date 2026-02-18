Calcio saudita in lutto: è morto a 16 anni un giovane talento dell’Al Qadsiah

Un grave lutto ha colpito il calcio saudita. La Federazione calcistica dell’Arabia Saudita ha annunciato la tragica morte di Turki Al-Saeed, difensore dell’Al Qadsiah nato a febbraio 2009. L’annuncio, pubblicato sulla piattaforma X , ha immediatamente suscitato cordoglio e commozione in tutto il paese.

Il presidente della Federazione, Yasser Al-Mishal, a nome suo e del consiglio direttivo, ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane atleta, sottolineando la vicinanza dell’intera comunità calcistica saudita in questo momento di dolore. Anche il club ha voluto ricordare Turki Al-Saeed, definendolo "un ragazzo che ha lasciato un'impronta tra compagni e tifosi". Il club ha invocato protezione divina per l’anima del giovane giocatore e ha espresso la propria solidarietà alla famiglia. Non sono mancati messaggi di cordoglio da parte di altre squadre, come Al-Taawon e Al-Qassim, che hanno ricordato la sua personalità e il contributo sul campo.

Secondo i dettagli pubblicati dalla stampa locale, Turki Al-Saeed sarebbe deceduto in un incidente stradale, anche se né la Federazione né l’Al Qadsiah hanno ufficialmente confermato le cause del decesso. Il giovane terzino destro, nonostante la giovane età, era già considerato una promessa del calcio saudita ed era già nell'orbita della nazionale U19.