Borussia Dortmund, Kovac: "Abbiamo fatto una prestazione apicale"

23:09 - Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Inizia la conferenza di Kovac

Sulla partita...

"Possiamo dividere la partita in due parti e la squadra ha fatto veramente una bella performance. La Juventus è una fantastica squadra e noi abbiamo giocato benissimo e sono estremamente contento. Dobbiamo esser dispiaciuti per gli ultimi due gol, ma abbiamo fatto una prestazione apicale. Sono felice della prova dei miei giocatori".

Come puoi spiegare la differenza tra primo e secondo tempo?

"Abbiamo dominato nel primo tempo, ma dovevamo andare in profondità ed essere più dinamici, dovevamo trovare più posizione nell’area sinistra. Abbiamo cercato di andare più vicino alla porta, molte cose sono andate bene, altre no. Nel secondo tempo siamo stati migliori e abbiamo sbagliato solo nel finale, questo mi ha deluso perchè dovevamo fare meglio nel finale".

Cosa dovevate fare nel finale?

"Quando sbagli devi imparare subito la lezione. Noi volevamo andare avanti anche nel finale e questa cosa non ha portato dei benefici, ma non voglio rimproverare nessuno. Voglio congratularmi con i miei ragazzi, perchè abbiamo fatto quattro gol qua a Torino".

Bensebaini è il rigorista?

"Si lui è il nostro rigorista".