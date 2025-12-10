Real Madrid, digiuno finito per Rodrygo: primo gol in stagione per l'attaccante brasiliano

Si è sbloccato dopo 28 minuti il big match al Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City e la firma è del brasiliano Rodrygo Goes, alla seconda gara da titolare in Champions League dopo la prima disputata contro il Marsiglia. Si tratta della prima rete in stagione con le Merengues che ha interrotto un digiuno di 32 partite per l'ex Santos classe 2001, da tempo al centro di un vero e proprio caso visto lo scarsissimo impiego di Xabi Alonso.

Rodrygo ha bucato Donnarumma dopo un'azione partita da un duello sulla sinistra vinto da Carreras contro Bernardo Silva. Il terzino sinistro dei Blanos ha servito Bellingham il quale a sua volta ha allargato sulla destra per il brasiliano, che dopo aver puntato O'Reilly è entrato in area e con un diagonale chirurgico ha portato i suoi in vantaggio.

Il pareggio Citizen è però arrivato al 35' dopo un corner in cui Gvardiol ha colpito di testa trovando una respinta non perfetta di Courtois, sulla cui ribattuta si è avventato O'Reilly per il momentaneo 1-1.