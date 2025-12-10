Il Real perde Carreras, Endrick e Carvajal per due giornate dopo le proteste col Celta Vigo

Il Comitato di Competizione ha inflitto una tripla sanzione al Real Madrid dopo la quindicesima giornata di campionato. Endrick, Alvaro Carreras e Dani Carvajal saranno tutti squalificati per due giornate, seppur per motivi differenti, come riportato nella risoluzione pubblicata quest'oggi dalla federazione spagnola. Endrick dovrà saltare due partite a causa delle proteste rivolte alla squadra arbitrale, mentre Carreras è stato punito per atteggiamenti di disprezzo o mancanza di rispetto verso gli arbitri. La stessa ragione ha portato alla squalifica di Carvajal, anch’egli fermato per due giornate.

Il provvedimento arriva dopo la sconfitta casalinga contro il Celta Vigo, una partita caratterizzata da episodi ad alta tensione. Il referto arbitrale ha documentato l’espulsione di Fran Garcia per due falli quasi consecutivi, che hanno acceso ulteriormente gli animi. Nei minuti finali, le proteste di diversi giocatori, tra cui Rodrygo, Valverde e lo stesso Carreras, hanno contribuito a rendere il clima rovente.

Particolare attenzione è stata rivolta al comportamento di Endrick, che ha lasciato l’area di riserva per confrontarsi con il quarto uomo, trattenuto dai membri della panchina. Nel tunnel, Carvajal ha rivolto un commento diretto all’arbitro Quintero Gonzalez, sottolineando con tono polemico: "Questo è il livello che mostri, e poi piangete in conferenza stampa".