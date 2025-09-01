Ufficiale
Botto finale dell'Arsenal, che rinforza la difesa con Piero Hincapie dal Leverkusen
TUTTO mercato WEB
L'Arsenal ha annunciato l'acquisto di Piero Hincapié dal Bayer Leverkusen. I gunners si sono assicurati l'ecuadoriano in prestito con diritto di riscatto a 45 milioni di sterline.
Il tecnico Mikel Arteta lo ha presentato così: "Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Piero Hincapie nel club. Ha una grande presenza fisica, la sua versatilità ci offrirà ulteriori valide opzioni difensive. È un giocatore che abbina giovinezza e maturità. Renderà la nostra squadra più forte e competitiva nel prosieguo della stagione".
Altre notizie Calcio estero
UfficialeAlla fine Harder ha lasciato lo Sporting. Era a un passo dal Milan, ha firmato per il Lipsia
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile