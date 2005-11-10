Premier, Arteta rompe il tabù Anfield: l'Arsenal passa, 1-0 al Liverpool. La vetta è tutta sua
Yvonne Alessandro
È la prima vittoria ad Anfield per Mikel Arteta come allenatore dell'Arsenal: i campioni in carica di Premier League valicano il Liverpool con il risultato di 1-0, firmato da Kai Havertz su assist di Declan Rice. Tre punti che permettono ai Gunners di sorpassare di netto il Manchester City e ritrovare il primo posto in classifica a quota 24 punti, mentre i Reds restano in quinta posizione a -1 dal quarto posto e dalla zona Champions League.
Premier League, il programma della 9^ giornata
Sabato 31 ottobre
Chelsea - Manchester United 2-0
Bournemouth - Leeds 2-0
Brentford - Nottingham Forest 2-0
Coventry - Sunderland 3-1
Hull City - Ipswich 2-2
Manchester City - Brighton 0-1
Tottenham - Crystal Palace 2-0
Aston Villa - Fulham 1-1
Domenica 1 novembre
Liverpool - Arsenal 0-1
Lunedì 2 novembre
Newcastle - Everton ore 21
1. Arsenal 24 (9)
2. Manchester City 21 (9)
3. Brighton 19 (9)
4. Chelsea 16 (9)
5. Liverpool 15 (8)
6. Brentford 14 (9)
7. Bournemouth 12 (9)
8. Tottenham 12 (9)
9. Aston Villa 12 (9)
10. Hull City 11 (9)
11. Leeds United 11 (9)
12. Newcastle United 11 (8)
13. Ipswich Town 11 (9)
14. Everton 10 (8)
15. Coventry City 9 (9)
16. Fulham 9 (9)
17. Manchester United 7 (9)
18. Crystal Palace 7 (9)
19. Nottingham Forest 6 (9)
20. Sunderland 5 (9)