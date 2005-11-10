Griezmann non vuole più parlare con i media francesi. Lizarazu: "Sei leggenda, parlaci"

Continua il gelo tra Antoine Griezmann e i media francesi. Da quando ha annunciato il ritiro dalla nazionale, l'ex attaccante dell'Atlético Madrid non ha più concesso interviste alla stampa del suo Paese. Téléfoot ha provato nuovamente ad avvicinarlo in Florida, dove si trovava per un servizio sulla sua nuova vita a Orlando. Inizialmente Griezmann si è limitato a poche parole: "Sono felice. Sono in viaggio. Era il mio sogno. [...] Sono molto felice. Grazie comunque per essere venuto. Mi piace molto". Dopo aver saputo che il giornalista lo aveva atteso per cinque ore, il francese ha chiarito definitivamente la propria posizione: "Mi dispiace, ma non voglio parlare. Non voglio più parlare con nessuno. Non è una questione personale".

Lizarazu prova a ricucire: "Sei una leggenda della Francia"

Un atteggiamento che Bixente Lizarazu fatica a comprendere. L'ex nazionale francese ipotizza che dietro il silenzio possa esserci ancora del risentimento legato alla conclusione dell'Europeo 2024 e al successivo addio alla Francia: "Sembra esserci un po' di risentimento per quella brutta fine a Euro 2024. Poi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale francese. Non vuole parlare con i giornalisti francesi". Lizarazu ha quindi rivolto un appello direttamente a Griezmann: "Voglio solo dirgli che, qualunque cosa accada, è una leggenda della nazionale francese, fa parte del calcio francese, i tifosi lo adorano ed è un peccato privarsene. Perché se è arrabbiato con qualcuno ma non con noi, non c'è motivo. Parlaci, Antoine, parlaci".

Un silenzio che dura dall'addio alla nazionale

Griezmann non ha spiegato nel dettaglio le ragioni della propria scelta, precisando soltanto che il rifiuto di concedere interviste non è rivolto personalmente ai singoli giornalisti. Resta così aperto l'interrogativo sui motivi che hanno spinto uno dei giocatori più rappresentativi della recente storia della Francia a interrompere i rapporti con i media del proprio Paese. Lizarazu, almeno pubblicamente, ha provato a riaprire quella porta ricordandogli soprattutto il legame ancora forte con i tifosi francesi.