Il Real Madrid trova il 4° successo consecutivo a Santander: 3-0 e -3 dal Barcellona
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:40Calcio estero
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01.11.2026 18:40Calcio estero
Le reti che hanno deciso il match contro il Racing Santander a favore dei blancos portano le firme di Mbappé, Bellingham e Diomandé.
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Il Real Madrid trionfa in casa del Racing Santander nell'undicesimo turno de LaLiga. All'Estadio El Sardinero i blancos si impongono già nel primo tempo, con un rigore di Mbappé all'11', il raddoppio di Bellingham al 21' e il tris di Diomandé al 36'.
Come cambia la classifica de LaLiga
Grazie a questo successo, il quarto consecutivo in campionato, i blancos di mister Mourinho sono attualmente terzi in classifica con 27 punti, a -3 dalla capolista Barcellona. Racing Santander, invece, diciassettesimo con soli 11 punti.
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