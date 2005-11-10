Ligue 1, Fonseca ritrova la vittoria: il Lione è 3°. Sorpresa Paris FC, 3-1 al Monaco
Yvonne Alessandro
Il Paris FC si impone per 3-1 contro il Monaco grazie in particolare alla doppietta di Sinayoko e al gol di Pagis. Nonostante la rete che ha accorciato le distanze da parte di Balogun, i parigini hanno gestito la gara con padronanza. Grazie a questo successo, si appropriano del quarto posto in classifica della Ligue 1 con 17 punti, ad armi pari con l'Olympique Lione, terzo.
A proposito della squadra di Paulo Fonseca, arriva una vittoria totale: in vantaggio all'intervallo grazie a un gol di Nuamah, l'OL ha raddoppiato a fine partita con un colpo di testa di Tolisso. Successo logico per i lionesi, che si riposizionano al 3° posto in classifica, mentre l'Angers sfila 15°.
Ligue 1, il programma della 9^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Le Havre - Paris Saint-Germain 1-5
Nizza - Rennes 5-2
Lille - Lens 1-0
Sabato 31 ottobre
Troyes - Le Mans 2-0
Domenica 1 novembre
Strasburgo - Auxerre 5-1
Lione - Angers 2-0
Paris FC - Monaco 3-1
Marsiglia - Tolosa
Lunedì 2 novembre
Lorient - Brest ore 20.45
La classifica
1. Paris Saint-Germain 20 punti (9 partite)
2. Lille 18 (9)
3. Rennes 16 (9)
4. Monaco 15 (8)
5. Lione 14 (8)
6. Paris FC 14 (8)
7. Nizza 14 (9)
8. Lens 13 (9)
9. Marsiglia 12 (8)
10. Lorient 12 (8)
11. Tolosa 10 (8)
12. Auxerre 10 (9)
13. Strasburgo 10 (9)
14. Brest 9 (8)
15. Angers 8 (8)
16. Troyes 8 (9)
17. Le Mans 7 (9)
18. Le Havre 2 (9)