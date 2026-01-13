Bundesliga, vittoria importante dello Stoccarda: 3-2 all'Eintracht e 3° posto in classifica
La 17ª giornata di Bundesliga si è aperta con un match spettacolare al MHPArena tra Stoccarda e Eintracht Francoforte, entrambe in lotta per un posto nelle competizioni europee. La partita si accende subito: al 5′, Rasmus Kristensen sblocca il risultato con un colpo di testa preciso, portando in vantaggio gli ospiti. Lo Stoccarda impiega circa venti minuti per reagire, trovando il pari con Ermedin Demirovic al 27′; dopo otto minuti, Deniz Undav firma il vantaggio per i padroni di casa con una conclusione chirurgica, ribaltando il punteggio.
Nella ripresa, il match si mantiene equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e ritmi intensi. L'EIntracht Francoforte trova nuovamente il pari all’80′ grazie a Ayoube Amaimouni-Echghouyab, rimettendo tutto in discussione proprio negli ultimi minuti di gioco. Ma lo Stoccarda non si lascia sorprendere: all’87′, Nikolas Nartey regala il gol della vittoria. Grazie a questo successo, Stoccarda si issa temporaneamente al terzo posto in classifica.
Martedì 13 gennaio
Stoccarda - Eintracht Francoforte 3-2
Amburgo - Bayer Leverkusen posticipata
Borussia Dortmund - Werder Brema
Magonza - Heidenheim
Mercoledì 14 gennaio
Wolfsburg - St. Pauli
Colonia - Bayern Monaco
Hoffenheim - Borussia M'gladbach
Lipsia - Friburgo
Giovedì 15 gennaio
Augusta - Union Berlino
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 44
2. Borussia Dortmund 33
3. Stoccarda 32
4. Lipsia 29
5. Bayer Leverkusen 29
6. Hoffenheim 28
7. Eintracht Francoforte 26
8. Friburgo 23
9. Union Berlino 22
10. Borussia Monchengladbach 19
11. Werder Brema 17
12. Colonia 17
13. Amburgo 16
14. Wolfsburg 15
15. Augusta 14
16. St. Pauli 12
17. Heidenheim 11
18. Mainz 9