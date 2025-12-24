L'ex Stoccarda Hertner muore a 34 anni: caduta di 70 metri da una seggiovia

Lutto nel mondo del calcio. L'ex difensore tedesco Sebastian Hertner è morto all'età di 34 anni a seguito di un drammatico incidente avvenuto in Montenegro, dove si trovava in vacanza.

L'ex giocatore cresciuto nello Stoccarda, ha perso la vita nella stazione sciistica di Savin Kuk, dopo un guasto tecnico di una seggiovia. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, una collisione tra due cabine avrebbe causato la sua espulsione da una di esse, provocando una caduta mortale di circa 70 metri.

Sua moglie, presente con lui all'impianto, è rimasta sospesa in aria, ma è riuscita a salvarsi, rimediando una frattura alla gamba e un trauma cranico.

Formatosi allo Stoccarda, Sebastian Hertner aveva iniziato la sua carriera professionale nel 2009 con la squadra di riserva del club, prima di passare allo Schalke 04 e poi unirsi al TSV 1860 Monaco nel 2013, dove giocava nella seconda divisione tedesca. Aveva poi continuato la sua carriera in diversi club delle divisioni inferiori tedesche. Il calcio tedesco gli ha reso omaggio negli ultimi giorni. Lo Stoccarda ha salutato la memoria del suo ex giocatore, ricordando le sue 65 partite giocate in 3a divisione con la riserva del club, mentre Jan-Philipp Rose, membro dello staff di Teutonia 05, il suo ultimo club tra il 2022 e il 2024, ha parlato di "un amico e un modello", la cui improvvisa scomparsa ha segnato profondamente l'intero club. Triste notizia...