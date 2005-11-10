Bayern Monaco, sospiro di sollievo per Olise: escluse lesioni gravi. I tempi di recupero
Pierpaolo Matrone
Il Bayern Monaco può finalmente sorridere dopo la preoccupazione per gli infortuni rimediati da Michael Olise e Harry Kane durante il pareggio per 1-1 contro il Colonia. Le notizie più rassicuranti riguardano proprio Michael Olise: secondo quanto riportato da L'Équipe, l'esterno francese ha riportato soltanto una contusione al piede, senza conseguenze particolarmente gravi. Il giocatore avverte ancora un leggero dolore, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il recupero potrebbe essere molto rapido, tanto da consentirgli di tornare a disposizione già mercoledì contro il Lille in Champions League oppure sabato contro l'Amburgo in Bundesliga.
Olise, buone notizie anche per Zidane dopo l'infortunio di Doué
La situazione viene seguita con attenzione anche dal commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane, alle prese con le preoccupanti condizioni di Désiré Doué. Il talento del Paris Saint-Germain ha infatti riportato un serio infortunio al ginocchio destro contro il Nizza e rischia di saltare i quarti di finale di Nations League contro la Spagna, in programma a marzo. La possibilità di recuperare rapidamente Olise rappresenta dunque una notizia importante anche per la nazionale francese, che potrebbe dover rinunciare a Doué per un periodo prolungato.