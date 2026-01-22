Caos tifosi a Utrecht: la gara col Genk non è ancora iniziata. Interviene la polizia antisommossa

Caos a Utrecht, dove la partita di Europa League contro il Genk non è ancora iniziata. Il calcio d'inizio è stato rinviato e secondo le prime ricostruzioni tutto è dovuto a quanto sta accadendo nel settore ospiti, dove un folto gruppo di tifosi del Genk ha sfondato una recinzione esterna allo stadio e sarebbe entrato nell'impianto senza essere sottoposto ad alcun controllo dei documenti d'identiutà o perquisizione.

La polizia anti-sommossa ha pertanto deciso di sgomberare il settore ospiti con i tifosi belgi indirizzati verso l'uscita e allontanati anche con la forza. Secondo quanto riporta la stampa belga, molti sostenitori del Genk si sarebbero presentati armati di bastoni o manganelli. Le ultime notizie danno il calcio d'inizio della partita alle 21.50.