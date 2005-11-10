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"Insulti inaccettabili" di Carragher, l'Aston Villa gli fa causa: la ricostruzione

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:34Calcio estero
31.10.2026 09:34Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

L'Aston Villa ha annunciato che intraprenderà un'azione legale contro Jamie Carragher a causa di quelli che il club ha definito "insulti inaccettabili". Tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social ieri sera e firmato dal presidente Nassef Sawiris, il club di Premier League ha accusato l'ex centrocampista del Liverpool di aver insultato la squadra di Premier League e i suoi tifosi. "Il Villa non permetterà a nessuno di fermare la nostra ascesa nel calcio inglese ed europeo", l'aggiunta nella nota diffusa.

Dichiarazione contundente

Parlando al podcast "Stick to Football", Carragher ha attirato su di sé le critiche dei tifosi dell'Aston Villa, suggerendo che l'allenatore Unai Emery sarebbe interessato a diventare il nuovo tecnico del Manchester United. Con Michael Carrick pericolosamente in bilico, tuttavia la caratura del blasone non cambia e Carragher ha affermato che "l'Aston Villa non sarà mai il Manchester United. Sicuramente vorrebbe avere l'opportunità di allenare di nuovo un gigante".

La spiegazione

"C'è una catena gerarchica nel calcio, che vi piaccia o no. Quindi il Real Madrid prenderà il miglior giocatore del Manchester United, come ha fatto con Ronaldo. E ci saranno squadre al di sotto dell'Aston Villa, che prenderanno i loro giocatori o il loro allenatore, quindi chiudete quella f*****a di bocca tifosi dell'Aston Villa. L'Aston Villa non sarà mai il Manchester United", ha proseguito Carragher. Nelle ultime ore è arrivata la risposta sui social media dell'opinionista tv sui social media alle frecciate dei tifosi: "Era una battuta dopo le frecciate che i tifosi del Villa mi hanno lanciato per aver detto che Emery potrebbe aver voglia di andare al Manchester United. Spero che questi filmati da pagliacci mostrino anche che sto elogiando Emery e il Villa come faccio da anni, e quanto sia stato felice della vostra vittoria della Europa League 2026 a Istanbul".

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