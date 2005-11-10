Crystal Palace in crisi, si va verso l'esonero di Sage. E spunta già il possibile sostituto

L'avventura di Pierre Sage sulla panchina del Crystal Palace sembra ormai arrivata al capolinea. La sconfitta per 3-1 contro il Liverpool avrebbe convinto la dirigenza a interrompere il rapporto con l'allenatore francese, arrivato a Londra meno di cinque mesi fa. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma il bilancio è particolarmente negativo: appena cinque vittorie complessive, ultimo posto in Premier League e ventunesima posizione in Europa League con cinque punti. Un rendimento ben lontano dalle aspettative per il tecnico eletto miglior allenatore della Ligue 1 nella passata stagione con il Lens.

Crystal Palace, perché Sage ha fallito: mercato e tensioni con la società

Le difficoltà sono iniziate già durante il mercato estivo, quando Sage aveva chiesto difensori veloci senza ottenere piena sintonia con la dirigenza. Le partenze di Maxence Lacroix, Brennan Johnson e Daniel Munoz hanno ulteriormente indebolito la rosa, mentre gli infortuni di Jean-Philippe Mateta hanno limitato le soluzioni offensive. A complicare il quadro anche alcune divergenze sulla gestione disciplinare, con il tecnico particolarmente severo nei confronti dei ritardi agli allenamenti. A settembre erano inoltre emerse tensioni con il presidente Steve Parish per l'esclusione di Jaydee Canvot, sebbene Sage avesse smentito le ricostruzioni della stampa inglese.

Thomas Frank in pole per la panchina del Crystal Palace

Il club londinese starebbe già lavorando alla successione. Il principale candidato è Thomas Frank, allenatore danese considerato il favorito per raccogliere l'eredità di Sage. La decisione definitiva è attesa a breve, con il Crystal Palace chiamato a invertire rapidamente una situazione di classifica sempre più preoccupante.