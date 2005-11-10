Man United-Aston Villa, Emery va via prima della fine. Poi s'innervosisce con un giornalista

Un finale incredibile quello di Manchester United-Aston Villa, terminata 4-4 all'Old Trafford, con un episodio curioso che ha visto protagonista Unai Emery. Subito dopo il gol del pareggio segnato da Patrick Dorgu al 96', l'allenatore dei Villans è stato inquadrato mentre si dirigeva verso il tunnel degli spogliatoi, nonostante l'arbitro non avesse ancora decretato la fine dell'incontro. Un gesto che ha alimentato diverse interpretazioni, soprattutto considerando la rimonta subita dall'Aston Villa, capace di sprecare un vantaggio di due reti nei minuti conclusivi.

Emery spiega l'uscita anticipata: "Pensavo che la partita fosse finita"

Intervistato da Sky Sports dopo il match, il tecnico spagnolo ha escluso che la sua decisione fosse legata alla rabbia per il risultato: "Nessuna emozione. Hanno segnato al 96° minuto e c'erano sei minuti di recupero. Pensavo che la partita fosse finita". Emery ha quindi spiegato di aver semplicemente interpretato male il tempo ancora da giocare.

Emery perde la pazienza con il giornalista: "Il mio inglese è pessimo, ma è chiaro o no?"

Di fronte alle ulteriori domande del cronista, l'allenatore dell'Aston Villa ha mostrato una certa irritazione: "Hanno segnato al 96° minuto. Mi chiedevi perché me ne fossi andato prima. Perché il calcio d'inizio è stato dato al 96° minuto e 30 secondi. Il mio inglese è pessimo, ma è chiaro o no?". Un botta e risposta che ha chiuso una serata già particolarmente movimentata per Emery e la sua squadra.