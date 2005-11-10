PSG, Ferran Torres non segna più. Luis Enrique: "Non preoccupatevi, è normale"

Dall'esordio da sogno al primo vero periodo di difficoltà. Ferran Torres sta vivendo un momento complicato con il Paris Saint-Germain, dopo un inizio di stagione straordinario che lo aveva consacrato come una delle rivelazioni della squadra di Luis Enrique. L'ex Barcellona, capace di segnare con i suoi primi sette tiri in porta, non trova la rete da otto partite consecutive. L'ultimo gol risale al 20 settembre, contro l'Olympique Marsiglia. Da allora sono arrivate diverse occasioni sprecate, comprese tre nitide opportunità nell'ultima sfida contro il Troyes. Un'inversione di tendenza sorprendente per un giocatore che aveva realizzato una tripletta al debutto in Champions League e stabilito numerosi record nelle prime apparizioni parigine.

Ferran Torres a secco da otto partite: numeri in calo e critiche dalla Francia

Lo spagnolo aveva iniziato la sua avventura al PSG con numeri inferiori soltanto a quelli di Zlatan Ibrahimovic nelle prime sei presenze con il club. Adesso, però, è arrivato a 12 conclusioni consecutive senza segnare, dopo aver fallito anche un rigore contro il Manchester City. La stampa francese non ha risparmiato critiche: L'Équipe gli ha assegnato un 3 in pagella dopo la prestazione contro il Troyes. Nonostante il digiuno, il PSG ha comunque conquistato undici vittorie consecutive.

Luis Enrique difende Ferran Torres: "Gli attaccanti devono continuare ad avere occasioni"

Il tecnico spagnolo ha invitato a non drammatizzare: "Cominciate a preoccuparvi per Ferran. Bene. Non dovreste preoccuparvi di nessun giocatore del Paris Saint-Germain. È normale. Di solito sono gli attaccanti quelli che sbagliano i gol e quelli che li segnano". Luis Enrique continua ad apprezzare i movimenti, il pressing e il lavoro senza palla del suo centravanti, la cui posizione da titolare non sembra al momento in discussione.