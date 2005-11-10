Manchester United, Carrick si scontra con un giornalista sul futuro: "Cosa ne pensi tu?"

Il rocambolesco 4-4 tra Manchester United e Aston Villa ha lasciato strascichi anche fuori dal campo. Durante la conferenza stampa successiva alla partita, Michael Carrick è stato protagonista di un acceso botta e risposta con un giornalista che lo incalzava sul suo futuro alla guida dei Red Devils. La situazione di classifica e i risultati deludenti continuano ad alimentare interrogativi sulla posizione dell'allenatore inglese, al quale è stato chiesto se stesse valutando la possibilità di lasciare l'incarico. Carrick, tuttavia, non ha gradito le insinuazioni e ha deciso di ribaltare le domande sul suo interlocutore.

Carrick e il botta e risposta con il giornalista: "Ma l'hai detto tu"

Quando il cronista ha insistito sulla necessità di affrontare la situazione del club, il tecnico ha replicato con evidente sarcasmo: "Davvero?". Poi ha rilanciato: "Ma l'hai detto tu. Cosa ne pensi?". Uno scambio che ha evidenziato la tensione attorno alla panchina dello United, alle prese con una stagione ben al di sotto delle aspettative.

Manchester United, Carrick non pensa alle dimissioni: "Mi aspetto di andare avanti"

Nonostante le difficoltà, l'allenatore ha ribadito la volontà di proseguire il proprio lavoro: "Non abbiamo vinto abbastanza partite, ma mi aspetto di andare avanti e continuare a lavorare sugli aspetti su cui ci siamo concentrati, di mostrare molti aspetti positivi nel calcio di oggi, di correggere alcuni errori e di vincere". Nessun passo indietro, dunque, da parte di Carrick, determinato a cercare una svolta nonostante la crescente pressione attorno alla squadra.