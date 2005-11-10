Real Madrid, superati gli ultimi ostacoli per JJ Gabriel: ora manca soltanto l'annuncio

Il Real Madrid è pronto a mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. I blancos avrebbero infatti vinto la concorrenza di Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco per JJ Gabriel, sedicenne del Manchester United considerato un potenziale fuoriclasse. Dopo mesi di contatti e trattative, l'operazione sarebbe ormai vicina alla conclusione, con il giocatore pronto ad annunciare la propria destinazione nei prossimi giorni. I Red Devils hanno tentato in ogni modo di trattenerlo, arrivando persino a convocarlo in prima squadra per una partita di coppa quando aveva appena 15 anni. Una mossa che, però, non è bastata a modificare la sua decisione.

Real Madrid, superati gli ostacoli burocratici per JJ Gabriel

Il trasferimento ha richiesto una lunga preparazione, soprattutto per le complicazioni legate all'età del calciatore. Il primo ostacolo era rappresentato dalla necessità di ottenere un passaporto europeo, arrivato recentemente grazie alle origini irlandesi del padre e cipriote della madre. Fondamentale anche il compimento dei 16 anni, avvenuto il 6 ottobre, che ha permesso di compiere ulteriori passi nell'operazione. Il Real Madrid ha inoltre approfondito gli aspetti legali dell'ingaggio di un minorenne, memore dell'esperienza vissuta con Martin Ødegaard.

Juni Calafat decisivo: JJ Gabriel atteso a Valdebebas

Un ruolo centrale nella trattativa è stato ricoperto da Juni Calafat, rimasto costantemente in contatto con l'entourage del giovane talento. Il progetto prevede inizialmente l'inserimento di Gabriel nel Real Madrid Castilla, con l'obiettivo di accompagnarlo gradualmente verso la prima squadra. Per il club spagnolo si tratterebbe di un investimento importante sul futuro, dopo aver superato la concorrenza di alcune delle principali potenze europee.