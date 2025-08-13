Ufficiale Ciao Brest, Mahdi Camara va al Rennes: "Percepito subito un forte interesse per me"

Dopo due anni al Brest, è arrivato il momento per Mahdi Camara di voltare pagina e buttarsi in una nuova sfida a capofitto. Il centrocampista francese classe '98 infatti ha deciso di firmare un contratto di 4 anni con il Rennes, rimanendo dunque in Ligue 1.

Comunicato ufficiale

"Dopo aver vissuto momenti importanti nella parte occidentale della Bretagna, Mahdi Camara si trasferisce nella capitale della regione. Il centrocampista di 27 anni ha firmato un contratto quadriennale con lo Stade Rennais F.C.

Elemento chiave nel sistema di Éric Roy, Mahdi Camara, dopo 115 partite con la maglia del SB29, si lancia in una nuova sfida. #ToutDonner lo rappresenta perfettamente. Riconosciuto per le sue capacità di pressing, per l’impatto sul gioco avversario e il supporto costante in ogni azione, il nativo di Martigues ha mostrato anche una notevole regolarità con i biancorossi.

L’ex capitano del Saint-Étienne, cresciuto calcisticamente nel Forez, ha infatti raggiunto un nuovo livello nel Finistère, contribuendo alla splendida stagione del suo club in Ligue 1 McDonald's nel 2023/24 (conclusa al terzo posto) e al brillante percorso in Champions League l’anno successivo (10 partite giocate, 1 gol, 1 assist). Benvenuto al nostro quarto acquisto dell’estate!".

Le prime parole di Mahdi Camara: "Sono state molte le cose che mi hanno convinto. Durante i colloqui con i dirigenti del club, ho percepito subito un forte interesse nei miei confronti. Si sa che lo Stade Rennais è un club ambizioso, e questa cosa mi piace. Ho parlato con Ibrahim Salah e Romain Del Castillo: mi hanno parlato molto bene di Rennes".

E ancora: "Il mio obiettivo è continuare a fare bene come in passato. A 27 anni so anche che posso ancora migliorare, e penso di essere nel posto giusto per farlo. Valentin, Frankie e Quentin hanno firmato prima di me: sono nomi conosciuti, giocatori affermati che si uniscono a un gruppo già di altissimo livello. Questo ti dà inevitabilmente voglia di farne parte".