La condanna di LaLiga e le decisioni su Rayo-Athletic: "Recupero a porte chiuse"

LaLiga ha espresso una dura e fermissima condanna nei confronti dei gravi disordini e delle proteste registrate allo stadio di Vallecas, culminate con l'interruzione definitiva del match tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao. Attraverso una nota ufficiale, la lega spagnola ha reso noto che nelle prossime ore verranno comunicate la data e l'orario del recupero della sfida.

Per ragioni di ordine pubblico e per garantire i massimi standard di sicurezza, la prosecuzione dei minuti rimanenti del match si disputerà con ogni probabilità a porte chiuse, si legge su AS. Una misura drastica ma ritenuta inevitabile dai vertici del calcio spagnolo per evitare il ripetersi delle scene di tensione osservate sul terreno di gioco.