La Forte Virtus ufficializza il colpo in attacco: 'Papu'Gomez ha firmato fino a fine stagione

A distanza di un paio di settimane dall’annuncio del Padova, anche la Forte Virtus ha ufficializzato sui propri canali l’arrivo di Alejandro Gomez, meglio noto come il Papu. L'argentino ha firmato un contratto di un anno con il club.

Il comunicato della Forte Virtus sul Papu

“Dalla gloria globale a un'ambizione che non conosce limiti! Il campione del Mondo scrive un nuovo capitolo nella sua carriera con la maglia della Forte Virtus. - si legge nel post social del club emiratino - Dalla Coppa del Mondo ai campi degli Emirati Arabi Uniti, oggi diamo il benvenuto a una stella che ha inciso il suo nome tra i grandi del calcio mondiale. Siamo orgogliosi di annunciare l'arrivo della stella argentina Alejandro “Papu” Gómez ai ranghiere di Forte Virtus, un passo che incarna le nostre grandi ambizioni e la nostra determinazione a creare un futuro degno del nostro club”.