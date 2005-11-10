La Coppa d'Africa 2025 si è conclusa con una vicenda destinata a lasciare il segno nella storia del calcio africano. A distanza di oltre dieci mesi dalla finale disputata a Rabat, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso del Senegal, riconoscendo nuovamente alla nazionale il titolo conquistato sul campo. Una decisione che ha ribaltato quanto stabilito a marzo dalla Confederazione Africana di Calcio, che aveva invece assegnato la vittoria al Marocco per 3-0 a tavolino. Il verdetto del TAS ha riaperto una questione che sembrava ormai indirizzata, ma la reazione della federazione marocchina lascia intendere che la vicenda potrebbe non essere ancora arrivata al suo ultimo capitolo.

Tutto era cominciato il 18 gennaio, durante la finale tra Senegal e Marocco. Nei minuti conclusivi della partita, dopo un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa, la panchina senegalese aveva protestato in maniera plateale, arrivando a richiamare i giocatori negli spogliatoi. A evitare che la situazione degenerasse ulteriormente era stato Sadio Mané, rimasto in campo per convincere i compagni a tornare sul terreno di gioco. Una volta ripresa la partita, Brahim Diaz aveva fallito il penalty tentando un cucchiaio, mentre nei tempi supplementari Pape Gueye aveva firmato la rete decisiva per l'1-0 del Senegal.

Il Marocco aveva contestato l'esito della finale, sostenendo che l'uscita temporanea dal campo dei giocatori avversari dovesse essere considerata un abbandono della partita e comportare quindi una sconfitta a tavolino. La questione era così finita davanti agli organi di giustizia sportiva.

La decisione della CAF: il Marocco vince 3-0 a tavolino

Il 17 marzo 2026 la Commissione d'Appello della CAF aveva accolto il ricorso della federazione marocchina, ribaltando il risultato della finale e assegnando al Marocco la vittoria per 3-0 a tavolino. Una decisione che aveva privato il Senegal del titolo conquistato sul campo e spinto la federazione a rivolgersi al Tribunale Arbitrale dello Sport per ottenere giustizia.

La battaglia legale si è conclusa, almeno per quanto riguarda il procedimento davanti al TAS, martedì 24 novembre 2026. Il tribunale di Losanna ha infatti accolto il ricorso senegalese, annullando la decisione della Commissione d'Appello della CAF e ripristinando integralmente il risultato della finale del 18 gennaio: 1-0 dopo i tempi supplementari. Il Senegal è così tornato ufficialmente in possesso della Coppa d'Africa 2025.

La gioia del Senegal: "Il TAS ha reso giustizia allo sport"

La Federazione Senegalese di Calcio ha accolto con "profonda soddisfazione" il verdetto, diffondendo un comunicato nel quale ha confermato di aver ricevuto la notifica ufficiale della sentenza. La FSF ha sottolineato che il TAS ha annullato la decisione della CAF del 17 marzo e ripristinato il risultato maturato sul campo.

Nel comunicato, la federazione ha definito la decisione una vittoria dell'equità sportiva, ribadendo che "la verità di una partita si stabilisce esclusivamente sul campo, sotto la tutela del diritto sportivo". La FSF ha inoltre ringraziato i giocatori, lo staff tecnico, i propri legali, il presidente della Repubblica, il governo senegalese e tutti i tifosi che hanno sostenuto la nazionale durante la vicenda.

Il presidente Abdoulaye Fall ha commentato così il verdetto: "Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha reso giustizia allo sport". Il numero uno della federazione ha poi voluto sottolineare i rapporti con il Paese avversario, ribadendo i "legami di fratellanza" che uniscono il Senegal al Marocco e alla sua federazione. Un messaggio di distensione, accompagnato dalla volontà di guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo.

La protesta del Marocco: "Avvieremo tutte le procedure legali necessarie"

Di segno opposto la reazione della Federazione Reale Marocchina di Calcio, che ha preso atto della decisione del TAS senza nascondere la propria insoddisfazione. Nel comunicato ufficiale, la FRMF ha contestato il fatto che le proprie richieste non siano state prese in considerazione, facendo riferimento a presunte irregolarità che, secondo la federazione, avrebbero compromesso il procedimento e messo in discussione l'integrità e la credibilità della decisione.

In particolare, la federazione marocchina ha sostenuto che sarebbe stato confermato un contatto tra l'arbitro tedesco Ulrich Haas e il presidente della federazione senegalese Abdoulaye Fall, avvenuto 48 ore prima della pronuncia. Si tratta di una contestazione contenuta nella posizione ufficiale del Marocco, che non viene presentata come un accertamento del TAS.

La FRMF ha inoltre criticato la decisione per non aver tenuto conto, a suo giudizio, delle indicazioni più recenti di IFAB e FIFA riguardo ai giocatori che abbandonano il terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro e alle relative conseguenze disciplinari.

La federazione ha infine annunciato l'intenzione di avviare "tutte le procedure legali necessarie per contestare la decisione del TAS". Il verdetto restituisce dunque il titolo al Senegal, ma il Marocco non sembra intenzionato ad accettarlo senza ulteriori iniziative.

Malu Mpasinkatu: "Decisione giusta, ma dispiace che si ricordi solo l'episodio finale"

A commentare la vicenda ai microfoni di TMW è stato anche Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo ed esperto di calcio africano. La sua posizione sul verdetto è netta: "La decisione è giusta in quanto rispecchia il verdetto del campo. Il Senegal aveva vinto la finale contro il Marocco e merita questo successo".

Mpasinkatu ha però espresso dispiacere per il modo in cui verrà ricordata quella partita e, più in generale, un'edizione della Coppa d'Africa che aveva offerto tanti spunti positivi: "A me dispiace solo che quella finale, una partita bellissima di un torneo altrettanto bello, venga ricordata soltanto per quell'episodio e non per tutto ciò che di bello ha mostrato".

Infine, Mpasinkatu ha voluto allargare lo sguardo ai rapporti tra i due Paesi, invitando a non confondere la controversia sportiva con i legami tra le rispettive popolazioni: "Marocco e Senegal sono due Paesi molto amici, i due popoli si vogliono bene". La Coppa d'Africa, ha ricordato, rappresenta un momento di festa per tutto il continente e il calcio ha la capacità di unire i popoli. Proprio per questo, ha concluso, è un peccato che un'edizione così bella venga ricordata soprattutto per l'episodio finale e per tutto ciò che ne è seguito.