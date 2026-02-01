Ligue 1, vola l'Angers. Metz ultimo da solo, pari scoppiettante tra Nizza e Brest
Tre sfide tiratissime, un solo successo. Il pomeriggio di Ligue 1 ha regalato i tre punti all'Angers, che ha battuto 1-0 il Metz (Mouton al 25') e rilancia le sue ambizioni. Per i granata la sconfitta vuol dire ultimo posto solitario, visto che l'Auxerre è uscito indenne dal campo del Tolosa (0-0).
Decisamente più scoppiettante la sfida tra Nizza e Brest: ospiti avanti 2-0 dopo 23' (Del Castillo su rigore e Doumbia), ma nella ripresa reazione dei padroni di casa e reti di Abdi e Wahi.
Questa la classifica aggiornata.
Lens – 46 (20)
PSG – 45 (19)
Marsiglia – 39 (20)
Lione – 39 (20)
Lilla – 32 (20)
Rennes – 31 (20)
Strasburgo – 30 (19)
Tolosa – 30 (20)
Lorient – 28 (20)
Monaco – 27 (20)
Angers – 26 (20)
Brest – 23 (20)
Nizza – 22 (20)
Paris FC – 21 (20)
Le Havre – 20 (20)
Nantes – 14 (20)
Auxerre – 13 (20)
Metz – 12 (20)