Ligue 1, vola l'Angers. Metz ultimo da solo, pari scoppiettante tra Nizza e Brest

Tre sfide tiratissime, un solo successo. Il pomeriggio di Ligue 1 ha regalato i tre punti all'Angers, che ha battuto 1-0 il Metz (Mouton al 25') e rilancia le sue ambizioni. Per i granata la sconfitta vuol dire ultimo posto solitario, visto che l'Auxerre è uscito indenne dal campo del Tolosa (0-0).

Decisamente più scoppiettante la sfida tra Nizza e Brest: ospiti avanti 2-0 dopo 23' (Del Castillo su rigore e Doumbia), ma nella ripresa reazione dei padroni di casa e reti di Abdi e Wahi.

Questa la classifica aggiornata.

Lens – 46 (20)

PSG – 45 (19)

Marsiglia – 39 (20)

Lione – 39 (20)

Lilla – 32 (20)

Rennes – 31 (20)

Strasburgo – 30 (19)

Tolosa – 30 (20)

Lorient – 28 (20)

Monaco – 27 (20)

Angers – 26 (20)

Brest – 23 (20)

Nizza – 22 (20)

Paris FC – 21 (20)

Le Havre – 20 (20)

Nantes – 14 (20)

Auxerre – 13 (20)

Metz – 12 (20)