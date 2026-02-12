De Zerbi via dall'OM, tanti giocatori lo salutano con affetto. Per il mister "un sogno irrealizzato"

Roberto De Zerbi ha lasciato l’Olympique Marsiglia in un clima di emozioni contrastanti. L’addio dell’allenatore italiano, annunciato nelle prime ore della notte di ieri dopo settimane turbolente, è avvenuto d’intesa con la dirigenza. De Zerbi non siederà dunque in panchina per la sfida di sabato contro lo Strasbourg al Vélodrome, e già si rincorrono i nomi dei possibili successori, tra cui il favorito Beye.

Nonostante non abbia conquistato trofei, l’impatto di De Zerbi sulla squadra e sui tifosi è stato evidente. Diversi giocatori hanno voluto salutare il loro ex allenatore sui social. Nayef Aguerd ha scritto: "Coach, alcune esperienze lasciano un segno. La sua è una di queste! Grande allenatore, ma soprattutto una bellissima persona con valori. Grazie per la fiducia, la passione trasmessa, l’intensità condivisa e il rispetto reciproco. Le auguro il meglio per il futuro".

Pierre-Emerick Aubameyang ha aggiunto: "Con l’esperienza, so che un allenatore come lei non si trova tutti i giorni. In bocca al lupo". Emerson Palmieri ha ringraziato De Zerbi per quanto appreso dentro e fuori dal campo: "È stato un onore condividere questo percorso con lei. Le auguro il meglio e sono certo che avrà ancora grandi successi". Anche Amine Gouiri, seguito da vicino dall’allenatore che lo paragonava a Gonzalo Higuain ai tempi d’oro, ha voluto salutarlo: "Grazie di tutto coach, le auguro il meglio per il futuro". Jeffrey de Lange e Igor Paixao si sono limitati a un semplice, ma significativo "Merci Mister".

La giornalista Margot Dumont, in collegamento con Canal+, ha raccontato l’emozione dell’ex tecnico: "L’ho sentito oggi, si dice molto triste e mi parlava di un sogno che non ha realizzato. Per lui è come un amore che finisce. È molto colpito".