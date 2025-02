Ufficiale Doppio rinforzo scandinavo per l'Hoffenheim: ecco un danese e uno svedese

vedi letture

Due acquisti per l'Hoffenheim che ha annunciato in giornata l'arrivo del portiere Jakob Busk e dell'ala sinistra Bazoumana Touré.



Busk, 31 anni, danese, arriva in prestito dal Sönderjyske. Touré, 18 anni, ivoriano, arriva dagli svedesi dell'Hammarby e ha firmato un contratto a lungo termine.