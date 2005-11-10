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Dramma nel calcio francese: 22enne muore per arresto cardiaco durante l'allenamento

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:11Calcio estero
11.11.2026 17:11Calcio estero
Fonti preferite
Si tratta del terzino classe 2003 Wanis Honsor attualmente in forza al Saint-Denis FC in quinta divisione transalpina.
FotoTUTTOmercatoWEB

Dramma nel calcio francese. Il giovane terzino Wanis Honsor è infatti morto a causa di un arresto cardiaco improvviso che lo ha colpito nel corso dell’allenamento con il Saint-Denis FC, club che milita in Championnat National 2 (quinta divisione del calcio transalpino) con cui aveva collezionato 10 presenze in questa stagione.

A darne la notizia è stato il Rouen, club in cui il classe 2003 era cresciuto e dove aveva militato fino a due anni fa: “Il FC Rouen 1899 ha appreso questa mattina con grande tristezza la morte improvvisa di Wanis Honsor, vittima di un arresto cardiaco durante un allenamento con il suo club del Saint-Denis FC. - si legge nel post sui social del club - Formato nel club, Wanis ha partecipato a tre partite con la prima squadra durante la stagione 2023/2024 segnando un gol".

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