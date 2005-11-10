Dramma nel calcio francese: 22enne muore per arresto cardiaco durante l'allenamento
Tommaso Maschio
Dramma nel calcio francese. Il giovane terzino Wanis Honsor è infatti morto a causa di un arresto cardiaco improvviso che lo ha colpito nel corso dell’allenamento con il Saint-Denis FC, club che milita in Championnat National 2 (quinta divisione del calcio transalpino) con cui aveva collezionato 10 presenze in questa stagione.
A darne la notizia è stato il Rouen, club in cui il classe 2003 era cresciuto e dove aveva militato fino a due anni fa: “Il FC Rouen 1899 ha appreso questa mattina con grande tristezza la morte improvvisa di Wanis Honsor, vittima di un arresto cardiaco durante un allenamento con il suo club del Saint-Denis FC. - si legge nel post sui social del club - Formato nel club, Wanis ha partecipato a tre partite con la prima squadra durante la stagione 2023/2024 segnando un gol".
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️ Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC. Formé au club et après avoir porté le maillot rouge dans plusieurs catégories de jeunes puis en réserve, Wanis avait participé à trois rencontres avec l’équipe première lors de la saison 2023/2024, inscrivant un but au stade Diochon. 𝑳𝒆 𝑭𝑪 𝑹𝒐𝒖𝒆𝒏 𝟏𝟖𝟗𝟗 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆̀𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒍𝒆́𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔. 🙏— FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026