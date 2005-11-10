Atletico Madrid, iniziati i colloqui per il rinnovo di Simeone: possibile accordo fino al 2029

L'Atletico Madrid e Diego Simeone hanno avviato i primi contatti per prolungare il loro storico rapporto. Il tecnico argentino, legato ai Colchoneros da un contratto in scadenza nel 2027, è la priorità assoluta della dirigenza e i dialoghi tra le parti sono già iniziati, con l'obiettivo di arrivare a un nuovo accordo.

Vertice a dicembre per definire il futuro

Il prossimo passaggio chiave è previsto nel mese di dicembre, quando club e allenatore si incontreranno per fare il punto della situazione e valutare i progressi della trattativa. Il clima è positivo e la volontà comune è quella di proseguire insieme, tanto che l'ipotesi di un prolungamento fino al 2029 prende sempre più quota.

Un matrimonio destinato a continuare

Simeone guida l'Atlético dal dicembre 2011 ed è l'allenatore più vincente della storia del club, oltre a quello con il maggior numero di partite sulla panchina rojiblanca. Dopo aver rinnovato l'ultima volta fino al 2027, il Cholo e la società sembrano intenzionati ad aprire un nuovo capitolo di una storia destinata a superare i diciassette anni. Se i prossimi incontri confermeranno le sensazioni positive, il rinnovo fino al 2029 potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.