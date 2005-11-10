Il Crystal Palace pensa ad Askou per il dopo Sage: il danese è attualmente al Tolosa

Il Crystal Palace guarda ancora in Ligue 1 per il suo futuro. Tra i profili valutati per sostituire Pierre Sage, sempre più vicino all’addio dopo un avvio di stagione complicato e l'ultimo posto in classifica, è emerso anche il nome di Jens Berthel Askou. Il tecnico danese classe 1982 del Tolosa, riporta FootMercato, piace alla dirigenza inglese per la proposta di gioco e per la capacità di costruire squadre aggressive e organizzate.

Dalla Danimarca alla crescita tra Scozia e Francia

Askou ha costruito la propria carriera lontano dai grandi riflettori. Dopo una lunga esperienza da calciatore tra Danimarca e Inghilterra, ha iniziato il percorso da allenatore nelle giovanili del Copenaghen, prima di passare alla guida del Vejle e successivamente lavorare anche all’estero.

Il salto di qualità è arrivato con il Motherwell. Nella stagione 2025/26 il tecnico danese ha portato il club scozzese fino al quarto posto in campionato, conquistando l’accesso alle competizioni europee e imponendo un’identità basata su intensità, possesso palla e pressing alto.

Il progetto Tolosa e l’occasione Premier

Dopo l’esperienza in Scozia, Askou ha scelto il Tolosa, dove è arrivato nell’estate 2026. Nonostante un rendimento ancora altalenante dal punto di vista dei risultati, il gioco della squadra francese ha attirato l’attenzione: il club si trova attualmente nella parte centrale della classifica di Ligue 1. Il Crystal Palace lo considera quindi un candidato per il dopo Sage, insieme ad altri nomi come Ole Werner. Per liberarlo, ovviamente, i londinesi dovrebbero trattare con il club francese: Askou ha un contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione.