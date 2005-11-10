Pochettino ha detto sì al Manchester United: USA e Carrick già informati, svolta vicina

Mauricio Pochettino ha dato il proprio assenso al Manchester United ed è pronto a tornare in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'ex allenatore di Tottenham e Chelsea ha già comunicato alla federazione statunitense la volontà di lasciare l'incarico di commissario tecnico degli USA per raccogliere la sfida di Old Trafford.

Carrick già avvisato, INEOS ha scelto

La decisione sarebbe stata già comunicata anche a Michael Carrick, destinato a lasciare la panchina dopo il pessimo avvio di stagione che ha fatto precipitare il Manchester United in zona retrocessione, al terzultimo posto. Nelle scorse ore l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox hanno raggiunto Sir Jim Ratcliffe a Monaco per definire gli ultimi dettagli dell'operazione, con l'obiettivo di ottenere il via libera definitivo all'esonero e all'arrivo del tecnico argentino.

Accordo vicino, ora resta da chiudere con gli USA

INEOS ha individuato in Pochettino il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico e può contare anche sugli ottimi rapporti costruiti negli anni con il suo staff. L'intesa personale tra le parti è ormai molto vicina e nelle prossime ore è attesa l'accelerata decisiva. Una volta definito l'accordo, lo United dovrà trovare l'intesa con la federazione americana, alla quale Pochettino è legato da un contratto fino al 2030 e che dovrebbe ricevere un indennizzo per liberarlo.