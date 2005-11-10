Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Spagna, polemica su Yamal: accuse di “selezionare” le partite, De la Fuente lo difende

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 13:42Calcio estero
11.11.2026 13:42Calcio estero
Fonti preferite
L’assenza contro la Repubblica Ceca ha fatto discutere: il talento del Barça tornerà per la sfida con l’Inghilterra.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Succede a tutti i grandi, prima o poi. Lamine Yamal si trova al centro delle critiche in Spagna a causa di alcune "rinunce" in nazionale per preservare salute e condizione.

L’attaccante blaugrana, reduce da un problema al ginocchio accusato nella sfida vinta contro l'Atletico Madrid, non scenderà in campo giovedì contro la Repubblica Ceca. Yamal raggiungerà il gruppo di Luis de la Fuente venerdì e dovrebbe essere regolarmente disponibile per la sfida di domenica contro l’Inghilterra.

L'accusa: "Sceglie le partite"

Una decisione che ha fatto discutere, soprattutto perché molti hanno interpretato la situazione come una scelta mirata a disputare il match più prestigioso. "Se non sei disponibile per giovedì, allora non devi esserlo nemmeno per domenica. Sei infortunato? Non vieni. Non mi piacciono queste convocazioni a scelta", ha dichiarato il giornalista Edu Aguirre a El Chiringuito de Jugones.

Anche Miguel Talavera, intervenuto su Cadena SER, ha criticato la gestione: "Il messaggio che mandi è che questo giocatore, essendo speciale, può fare quello che vuole. E penso sia negativo".

De la Fuente spegne le polemiche

Nel mirino è finito anche il Barcellona, accusato da alcuni di aver fatto pressione sulla Federazione per proteggere il suo gioiello. Il club catalano, infatti, ha potuto trattenere Yamal per qualche giorno invece di farlo lavorare da subito con lo staff della Roja. Luis de la Fuente ha però respinto ogni sospetto: "Non ha nulla. Era pronto per giocare e, se fosse stato necessario, probabilmente lo avremmo utilizzato. Ma non vale la pena correre rischi: pensiamo prima alla sua salute". Il CT spagnolo ha quindi chiarito che la decisione è stata presa dallo staff della Nazionale e non dal giocatore.

Articoli correlati

Immagine news 1
Gerrard osa: "Yamal meglio di Messi e Ronaldo quando avevano 19 anni. È spaventoso"
Immagine news 2
Real Madrid, Diomande incanta: ha oscurato Vinicius e lancia la sfida a Lamine Yamal
Immagine news 3
Quote vincente Pallone d'Oro 2027, le scommesse sui favoriti

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
13:42 Calcio estero
Spagna, polemica su Yamal: accuse di “selezionare” le partite, De la Fuente lo difende
Immagine news 2
13:26 Calcio estero
Il ritiro di Neuer è a un passo: il Bayern Monaco si prepara all'addio della sua leggenda
Immagine news 3
12:56 Calcio esteroTMW
TMWAtletico Madrid, iniziati i colloqui per il rinnovo di Simeone: possibile accordo fino al 2029
Immagine news 4
12:42 Calcio estero
Tra Mbappé e Zidane ci sono problemi? Il nodo è la posizione in attacco di Dembele
Immagine news 5
12:32 Calcio esteroTMW
TMWPochettino ha detto sì al Manchester United: USA e Carrick già informati, svolta vicina
Immagine news 6
12:26 Calcio estero
Courtois difende Xabi Alonso: "L'esonero fu ingiusto". Poi il retroscena su Mourinho
Immagine news 7
12:12 Calcio estero
Il Crystal Palace pensa ad Askou per il dopo Sage: il danese è attualmente al Tolosa
Immagine news 8
11:56 Calcio estero
Scaloni nella storia dell’Argentina: sarà il primo CT a guidare la Selección in 3 Mondiali
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Camello, possibile colpo a zero per il Como a giugno. Ma può arrivare prima
Immagine top news n.1 Osmajic trascina il Genoa, l'agente: "Non è una sorpresa. Ecco le altre italiane che lo volevano"
Immagine top news n.2 Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
Immagine top news n.3 Roma, il sogno Endrick prende quota: Gasperini aspetta il grande colpo per puntare in alto
Immagine top news n.4 Como, il ds Ludi: "Ramon? Ogni anno Nico Paz deve tornare al Real, e poi..."
Immagine top news n.5 L'Inter perde i pezzi: dopo Bonny, si fermano anche Thuram e Stankovic. Chivu preoccupato
Immagine top news n.6 Italia, Zaniolo lascia Coverciano e spiega perché. Liberali e Cisse parlano in conferenza
Immagine top news n.7 Alvini: "Sarà più bello essere nella storia del Frosinone rimanendo in Serie A"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.3 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Bologna, Palladino ha un carattere come quello dei grandi tecnici"
Serie A
Immagine box news Serie A L'anno della maturità di Camarda: le promesse, le parole, poi 119 minuti. E a gennaio, il mercato
Immagine box news Serie A Radu: "L'errore con l'Inter mi ha cambiato totalmente. Pepo Martinez? Va compreso"
Immagine box news Serie A Francia, Zidane cambia I suoi piani: chiamato Mayulu dopo il problema di Mbappé
Immagine box news Serie A Aumenta l'ingaggio di Floriani Mussolini. Ma rimane il terzino meno pagato nella Lazio
Immagine box news Serie A Candela: "Ai giovani consiglio Socrate. Mia moglie Mara? Brava ad andare oltre la mia Ferrari"
Immagine box news Serie A Napoli, Manna: "Cacciamani piace come tanti. Varela? Siamo coperti e il Monza non lo cede"
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine box news Serie B Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Immagine box news Serie B Catanzaro, Iemmello rinnova fino al 2028: il capitano resta, ma niente annunci
Immagine box news Serie B Nasce "Fight for Samp", il videogioco dei tifosi della Sampdoria: il boss finale è il Viperetta
Immagine box news Serie B Frenato dagli infortuni, Castrovilli ora è pronto per ripartire. A 29 anni non è troppo tardi
Immagine box news Serie B Più presenze con la Slovacchia che con il Verona: Suslov che farà a gennaio?
Serie C
Immagine box news Serie C Il Potenza di Tisci secondo solo al Barcellona di Yamal: il dato sui gol fatti
Immagine box news Serie C "Sistema arbitrale corrotto e mafioso". Lo sfogo di Criscitiello dopo Folgore Caratese-Carpi
Immagine box news Serie C Tutti a vedere il ritorno di Ronaldinho? La Curva del Ravenna: "Tolleranza zero per colori di altri club"
Immagine box news Serie C L'ex Bari Andrisani: "Marino ha portato giocatori all'altezza. E a gennaio interverrà ancora"
Immagine box news Serie C Bagatti gioca la Serie C: "Le 9 squadre che lotteranno per la promozione in B"
Immagine box news Serie C Tutto pronto per il ritorno di Ronaldinho in campo. Ma il Forlì resta senza allenatore
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi