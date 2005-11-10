Spagna, polemica su Yamal: accuse di “selezionare” le partite, De la Fuente lo difende

Succede a tutti i grandi, prima o poi. Lamine Yamal si trova al centro delle critiche in Spagna a causa di alcune "rinunce" in nazionale per preservare salute e condizione.

L’attaccante blaugrana, reduce da un problema al ginocchio accusato nella sfida vinta contro l'Atletico Madrid, non scenderà in campo giovedì contro la Repubblica Ceca. Yamal raggiungerà il gruppo di Luis de la Fuente venerdì e dovrebbe essere regolarmente disponibile per la sfida di domenica contro l’Inghilterra.

L'accusa: "Sceglie le partite"

Una decisione che ha fatto discutere, soprattutto perché molti hanno interpretato la situazione come una scelta mirata a disputare il match più prestigioso. "Se non sei disponibile per giovedì, allora non devi esserlo nemmeno per domenica. Sei infortunato? Non vieni. Non mi piacciono queste convocazioni a scelta", ha dichiarato il giornalista Edu Aguirre a El Chiringuito de Jugones.

Anche Miguel Talavera, intervenuto su Cadena SER, ha criticato la gestione: "Il messaggio che mandi è che questo giocatore, essendo speciale, può fare quello che vuole. E penso sia negativo".

De la Fuente spegne le polemiche

Nel mirino è finito anche il Barcellona, accusato da alcuni di aver fatto pressione sulla Federazione per proteggere il suo gioiello. Il club catalano, infatti, ha potuto trattenere Yamal per qualche giorno invece di farlo lavorare da subito con lo staff della Roja. Luis de la Fuente ha però respinto ogni sospetto: "Non ha nulla. Era pronto per giocare e, se fosse stato necessario, probabilmente lo avremmo utilizzato. Ma non vale la pena correre rischi: pensiamo prima alla sua salute". Il CT spagnolo ha quindi chiarito che la decisione è stata presa dallo staff della Nazionale e non dal giocatore.