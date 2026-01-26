Il "ratto degli asciugamani" anche in Coupe de la CAF: la denuncia del Maniema Union

Appena una settimana dopo la finale della CAN 2025 tra Marocco e Senegal, torna alla ribalta il "caso degli asciugamani", stavolta durante una partita di Coupe de la CAF. Nel match tra il Wydad Casablanca e i congolesi del Maniema Union, alcuni addetti dello stadio Mohammed V hanno tentato di sottrarre gli asciugamani della squadra ospite, scatenando sorpresa e irritazione sul banco dei giocatori.

Il episodio richiama quanto accaduto a Édouard Mendy domenica scorsa: il portiere era stato più volte disturbato, tanto che il compagno Yehvann Diouf aveva dovuto improvvisarsi guardia del corpo per proteggere il materiale. La ripetizione di questi comportamenti mette in luce una pratica quanto meno discutibile, che va ben oltre il semplice aspetto tecnico del gioco. Se da un lato l’episodio può sembrare quasi comico, dall’altro solleva interrogativi sul livello di professionalità degli organizzatori e sull’immagine che le competizioni in Africa vogliono trasmettere a livello internazionale.

Il caso rischia quindi di protrarsi finché non verranno chiarite regole e responsabilità.