Enzo Fernandez non trattiene la sua emozione per l'addio di Messi: "Ci mancherà molto"

Sono scese inevitabilmente tante lacrime sul volto degli appassionati accorsi questa notte al Monumental di Buenos Aires per dare l’ultimo, struggente saluto a Lionel Messi. In occasione dell’amichevole tra Argentina e Benin, la Pulce ha infatti indossato per l’ultima volta la maglia albiceleste davanti al suo popolo. Più che la partita in sé - un 3-0 senza storia per i padroni di casa, con Messi ancora una volta protagonista assoluto grazie a un gol e due assist - la vera festa, e soprattutto l’ondata di emozioni, è esplosa al triplice fischio. Al centro del campo, davanti a uno stadio gremito e commosso, Messi ha preso la parola per un lungo discorso di congedo, regalando ai presenti uno degli ultimi momenti da capitano dell’Argentina.

Scaloni consola Thiago, Enzo Fernandez piange senza sosta

E le telecamere hanno immortalato alcune delle immagini più toccanti della serata. C’era Lionel Scaloni, visibilmente commosso, intento a consolare Thiago Messi, il figlio maggiore del fuoriclasse argentino. Poco distante, Franco Mastantuono è rimasto impietrito, rapito dalle parole del suo idolo. Poi, l’immagine che forse più di tutte ha raccontato il peso di quel momento: un Enzo Fernández completamente travolto dall’emozione. Il centrocampista non è riuscito a trattenere le lacrime e ha iniziato a piangere copiosamente, senza riuscire a fermarsi.

LEO MESSI: "Estoy hablando mas que nunca. No me quiero ir de aca" 😭😭😭 https://t.co/VcpyS1EbVs — LAUCHA | EL RESUMEN (@ElLauchaOkey) October 7, 2026

Enzo Fernandez: "Spero che Leo si sia divertito, ci mancherà"

Poco dopo, intervenuto ai microfoni di TyC Sports, lo stesso Enzo Fernandez ha commentato: "E' stata una giornata molto emozionante, a dire il vero, con tante emozioni contrastanti. Spero che Leo si sia divertito, ci mancherà molto".