5-1 del Chelsea, Xabi Alonso: "Ancora niente clean sheet? Arriverà anche quello"

L'allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, ha parlato ai microfoni della BBC dopo la sfida vinta per 5-1 dai suoi, contro il Bournemouth: "Non direi che sia stata una partita pazzesca: ci sono stati momenti diversi. Abbiamo avuto un buon controllo del gioco. Dopo aver concesso qualcosa abbiamo fatto meglio, il quarto gol è stato davvero importante. È stata una buona prestazione e una buona vittoria", le sue parole.

Le parole di Xabi Alonso

Su Jordan Henderson, il tecnico spagnolo ha spiegato: "Ha usato la pausa delle nazionale per fare pratica sui suoi calci di punizione. Solitamente quando hai un equilibrio e un forte centrocampo la squadra mostra la sua forma migliore".

Sul fatto che il Chelsea non trovi un clean sheet in porta da diversi mesi in Premier League, Xabi Alonso non mostra preoccupazione: "Arriverà. Oggi ci siamo andati vicini. Una vittoria con clean sheet arriverà".

Xabi Alonso gioisce per il rinnovo di Cole Palmer

Su Cole Palmer che ha firmato un nuovo contratto fino al 2034: "Sono felice per Cole. Lui è un giocatore di alto livello. Lo abbiamo da molti anni. Può essere uno di quei giocatori che viene ricordato per molti anni in futuro", le parole di Xabi Alonso sull'attaccante inglese.