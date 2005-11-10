Manchester United, idea Parrott per gennaio: pronta un'offerta da 30 milioni

Il Manchester United guarda in casa del Real Betis per rinforzare l'attacco in vista del mercato invernale. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il club inglese starebbe valutando un'offerta da 30 milioni di euro per Troy Parrott, centravanti irlandese che ha attirato l'attenzione di diverse società della Premier League dopo le prestazioni offerte negli ultimi mesi. I Red Devils sono alla ricerca di nuove soluzioni offensive e avrebbero individuato nel classe 2002 un profilo interessante per aumentare le alternative a disposizione in attacco. La possibile proposta, tuttavia, resta al momento un'indiscrezione di mercato: non risultano conferme ufficiali su un'offerta già presentata al Betis.

Chi è Troy Parrott: la crescita in Olanda e il passato al Tottenham

Nato a Dublino il 4 febbraio 2002, Parrott è un attaccante centrale alto circa 1,85 metri, dotato di mobilità e capace di partecipare alla manovra oltre che di attaccare l'area di rigore. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Tottenham, club con cui ha avuto le prime esperienze nel calcio inglese, prima di maturare attraverso diversi prestiti, tra cui quelli a Millwall, MK Dons e Preston. La svolta è arrivata nei Paesi Bassi. Dopo l'esperienza all'Excelsior, con cui ha segnato 10 gol in campionato nella stagione 2023-24, Parrott si è trasferito all'AZ Alkmaar. In Eredivisie ha realizzato 14 reti sia nel 2024-25 sia nel 2025-26, confermando una crescita realizzativa che gli ha permesso di attirare l'interesse di club di campionati più prestigiosi.