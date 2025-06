Ufficiale Espanyol, preso il talentuoso Marcos Fernández: arriva dal Betis Siviglia

L'RCD Espanyol ha chiuso un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di Marcos Fernández (Cambrils, Tarragona, 17-05-2003). Il giovane talento ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni, legandosi così al club biancoblù. Marcos Fernández arriva dopo aver concluso la sua esperienza al Real Betis e, fin da subito, prenderà parte alla preparazione estiva con la prima squadra. Questo acquisto sottolinea la precisa strategia dell'Espanyol di puntare su giocatori catalani, giovani e con ampi margini di miglioramento.

Fernández si è formato nelle categorie inferiori del C. Gimnàstic de Tarragona prima di fare il salto al Real Betis. Nella sua ultima stagione con la squadra riserve dei "Verdiblancos" (biancoverdi), ha dimostrato il suo fiuto per il gol, mettendo a segno ben 10 reti in 34 partite. Un bottino che evidenzia le sue capacità offensive e la sua promettente evoluzione.

L'arrivo di Marcos Fernández rappresenta un segnale chiaro dell'Espanyol, che intende costruire una rosa competitiva e proiettata al futuro, integrando talenti locali con il potenziale per affermarsi ai massimi livelli, si legge sul sito ufficiale del club