Estudiantes in ansia: Correa si ferma a pochi giorni dalla Supercoppa e della Libertadores

A pochi giorni dalla finale di Supercoppa Argentina e con quella di Copa Libertadores all’orizzonte, in casa Estudiantes scatta l’allarme per le condizioni di Joaquín Correa. L’attaccante ha riportato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra, come comunicato dal club argentino.

Il problema fisico è arrivato durante il pareggio per 1-1 contro il Talleres, nell’ultima gara disputata dal Pincha. Correa è stato costretto a lasciare il campo al 24’ della ripresa, facendo subito temere uno stop più lungo del previsto.

Salta la Supercoppa

Il classe 1994 non sarà quindi disponibile per la sfida di giovedì contro l’Independiente Rivadavia, valida per la Supercoppa Argentina. Lo staff tecnico, però, non ha perso le speranze di recuperarlo per l’appuntamento più importante.

Obiettivo Palmeiras

L’obiettivo è infatti avere Correa a disposizione per la finale di Copa Libertadores contro il Palmeiras, in programma il 28 novembre a Montevideo. Il recupero, però, sarà complicato: l’ex Inter e Lazio potrebbe arrivare all’appuntamento senza il ritmo partita ideale e con pochi allenamenti insieme al gruppo. Per Correa si tratta dell’ennesimo problema fisico dal suo ritorno all’Estudiantes in agosto. L’attaccante aveva già saltato diverse settimane dopo un infortunio muscolare contro il Corinthians e aveva dovuto lasciare il campo anche nella sfida del Maracanã contro il Flamengo a causa di una forte contusione.