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Primo regalo per Papa Leone XIV in Argentina: riceve una maglia dell'Estudiantes

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 20:42Calcio estero
09.11.2026 20:42Calcio estero
Fonti preferite
Come prevedibile, il calcio entra nel viaggio del Pontefice, accolto da migliaia di fedeli e appassionati.
FotoTUTTOmercatoWEB

Un regalo speciale per Papa Leone XIV durante la sua visita in Argentina. Nel corso della tappa al Cottolengo Don Orione di Claypole, il Pontefice ha ricevuto una maglia dell'Estudiantes de La Plata, consegnata da una giornalista argentina tifosa del club.

La sorpresa firmata Estudiantes

La protagonista del gesto è stata Marita Duarte, cronista originaria di La Plata e grande sostenitrice del León, che ha approfittato dell'incontro con il Papa per portare un omaggio legato alla sua passione calcistica. "Una maglia dell'Estudiantes de La Plata, con amore e per lei", ha detto la giornalista mentre consegnava la casacca. Leone XIV ha accolto il regalo con un sorriso e ha risposto con un semplice "Grazie", in un momento poi condiviso sui social.

L'episodio è avvenuto durante una giornata caratterizzata dalla presenza di migliaia di fedeli. Nel corso della visita alla struttura, il Pontefice ha incontrato gli ospiti, ascoltato alcune testimonianze e rivolto un messaggio ai presenti.

Il calcio accompagna il viaggio del Papa

Il legame tra il mondo del pallone e la visita argentina di Leone XIV si è visto anche in altri momenti del percorso. Durante il rientro verso Buenos Aires, alcune persone hanno atteso il passaggio del Pontefice con maglie di diverse squadre, tra cui quella della Nazionale argentina. Non è mancato inoltre il passaggio nelle vicinanze dello stadio del River Plate, altro simbolo del calcio argentino, in una trasferta che ha unito fede, storia e passione popolare.

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