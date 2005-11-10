Dugarry attacca il Lens: "L’amicizia tra Leca e Cahuzac pesa, avrebbe dovuto dimettersi"

La pesante crisi del Lens continua a far discutere. Dopo la sconfitta contro il Marsiglia in Ligue 1 (1-2) e soprattutto il clamoroso k.o. interno per 9-1 contro il Como in Champions League, Christophe Dugarry ha puntato il dito contro la gestione del club francese.

Intervenuto nel programma Rothen s’enflamme su RMC, l’ex attaccante ha messo sotto accusa il rapporto tra il direttore sportivo Jean-Louis Leca e l’allenatore Yannick Cahuzac, legati da una nota amicizia.

"Dopo il 9-1 doveva dimettersi"

Dugarry non ha usato mezzi termini: "Dopo il 9-1 l’allenatore avrebbe dovuto dimettersi. La società può accettarlo o meno, ma lui deve fare un passo indietro". Secondo l'ex Milan, la conferma di Cahuzac sarebbe un segnale di una gestione poco equilibrata: "Fare ancora affidamento su Cahuzac, dopo aver mandato via un allenatore che aveva fatto meno danni, significa dimostrare amicizia o fedeltà", ha aggiunto, riferendosi all’addio di Dino Toppmoller, avvenuto tra diverse perplessità.

Amicizia che pesa

Dugarry ha poi insistito sul possibile peso del rapporto personale nelle scelte del club: "Quando arrivano i momenti decisivi è difficile separare il ruolo professionale dall’amicizia". Infine la critica più dura: "Sembra quasi che vogliano prendere in mano la società".