Francia, Pagis a bocca aperta: "In nazionale i palloni viaggiano velocissimi, è un sogno"

La prima esperienza con la Nazionale francese ha già lasciato il segno in Pablo Pagis. L'attaccante del Paris FC, convocato per la prima volta dal commissario tecnico Zinedine Zidane, ha raccontato le sue sensazioni dopo il primo allenamento a Clairefontaine, evidenziando il livello tecnico trovato all'interno del gruppo.

L'impatto con i Bleus

"Ci sono tantissimi giocatori di talento in questa squadra e io arrivo per aggiungermi a questa lista, ma restando molto umile e cercando di giocare il mio calcio", ha spiegato Pagis. Il classe 2002 ha sottolineato anche l'atmosfera nello spogliatoio: "È un gruppo molto unito, semplice, nessuno se la tira. È una cosa che mi ha colpito subito". A impressionarlo maggiormente è stato il ritmo della seduta: "I palloni viaggiano molto velocemente e c'è pochissimo margine di errore. È piacevole giocare con calciatori di questo livello. Essere qui è un sogno, ma devo restare concentrato".

Il rapporto con Zidane

Pagis ha poi parlato del primo approccio con Zidane, una delle grandi icone del calcio mondiale: "È molto umile, molto disponibile e scherza tanto. Vive il calcio con leggerezza, proprio come faceva quando giocava. È una persona semplice". Sul campione che è stato, l'attaccante del Paris FC non ha dubbi: "Vorrei avere tutte le sue qualità. La sua tecnica era incredibile, così come i suoi controlli. Era un giocatore straordinario". Ora l'obiettivo è sfruttare questa opportunità: "Voglio esprimermi, mostrare quello che posso fare e godermi tutto ciò che arriverà".