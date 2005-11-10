Arsenal e Atletico valutano una doppia operazione: coinvolti Zubimendi e Alvarez

Il futuro di Julian Alvarez e Martin Zubimendi potrebbe incrociarsi. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Arsenal e Atletico Madrid starebbero valutando una doppia operazione che coinvolgerebbe due giocatori arrivati all'estate con grandi aspettative ma protagonisti di momenti complicati.

Alvarez fatica, Simeone lo difende

L'attaccante argentino aveva manifestato in estate la volontà di lasciare l'Atletico per trasferirsi al Barcellona, ma il club madrileno ha bloccato la sua partenza. L'inizio di stagione, però, non è stato quello sperato: appena due gol in 12 presenze per la squadra di Diego Simeone, dopo i 20 realizzati in 49 partite nella scorsa annata. Nonostante il momento difficile, il tecnico argentino continua a difenderlo. Dopo la sconfitta contro il Barcellona, Simeone ha ribadito la necessità di ritrovare "il miglior Julian", convinto che l'attaccante possa tornare decisivo. L'Arsenal resta interessato al classe 2000, individuato come possibile rinforzo offensivo, anche se già in estate l'ex River aveva rifiutato il trasferimento in Premier.

Zubimendi cerca spazio

Sul fronte opposto c'è Martin Zubimendi. Il centrocampista spagnolo non è riuscito a imporsi da titolare all'Arsenal: in Premier League ha giocato appena 100 minuti senza mai partire dall'inizio, mentre il suo minutaggio complessivo in tutte le competizioni è fermo a quota 380. Il giocatore era stato seguito anche dal Real Madrid durante l'estate e potrebbe rappresentare una soluzione alternativa per l'Atletico.