Haaland re di Instagram... in Premier League: 3,5 milioni di euro per un singolo post
Michele Pavese
Erling Haaland domina anche fuori dal campo. Secondo un rapporto pubblicato da Players Time, l'attaccante del Manchester City è il giocatore della Premier League che guadagna di più per ogni contenuto sponsorizzato pubblicato su Instagram: circa 3,5 milioni di euro a post.
Un risultato legato alla crescita impressionante della sua popolarità, esplosa soprattutto durante il Mondiale 2026. Il norvegese è passato da 40,8 milioni a 75,3 milioni di follower, diventando uno dei calciatori più seguiti sulla piattaforma e trasformando il proprio seguito in una fonte di ricavi enorme.
Il dominio di Haaland sui rivali
Il distacco rispetto agli altri protagonisti della Premier League è netto. Al secondo posto della graduatoria c'è Marcus Rashford, che con 22,4 milioni di follower incassa circa 813 mila euro per pubblicazione. Chiude il podio Martin Odegaard: il capitano dell'Arsenal, seguito da 7,8 milioni di utenti, arriva a circa 240 mila euro per post.
Ronaldo e Messi su un altro pianeta
I guadagni di Haaland restano però lontani dai due grandi dominatori del mercato globale. Secondo lo stesso rapporto, Cristiano Ronaldo è la personalità più pagata su Instagram: il portoghese incassa circa 10 milioni di euro per ogni pubblicazione grazie ai suoi 679 milioni di follower. Alle sue spalle c'è Lionel Messi, che con 517 milioni di seguaci arriva a circa 9 milioni di euro per post. Il nuovo re della Premier League sui social è Haaland, ma il trono mondiale resta ancora nelle mani delle due leggende.