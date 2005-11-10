Scene da far west in una gara U17 in Francia: ragazzi aggrediti e minacciati con pistole

Il calcio giovanile francese finisce al centro di un episodio gravissimo. Dopo la sfida del campionato nazionale U17 tra Grenoble e Olympique Lione, alcuni spettatori hanno aggredito i giovani calciatori ospiti: un giocatore del Lione è stato colpito alla testa con un bastone, mentre altri membri della squadra sono stati minacciati.

La partita, vinta dal Grenoble per 1-0, si era svolta senza particolari problemi sul terreno di gioco. La situazione è però degenerata al termine dell'incontro, quando alcuni presenti a bordo campo hanno iniziato a provocare i giocatori dell'Olympique Lione. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, un giovane talento del club transalpino sarebbe stato preso di mira dagli aggressori. Dopo una reazione del calciatore è scoppiata una rissa, nella quale il ragazzo è stato colpito con un bastone.

Minacce e paura negli spogliatoi

L'episodio ha assunto contorni ancora più gravi per la presenza di persone armate. Gli aggressori avrebbero mostrato coltelli, bastoni e anche una pistola, con uno di loro che avrebbe minacciato di sparare contro giocatori e staff guidato da Florent Balmont. I componenti della squadra ospite sono stati costretti a rifugiarsi nel minibus e negli spogliatoi in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il Grenoble Foot 38 ha preso immediatamente le distanze attraverso un comunicato ufficiale: "Il club condanna con la massima fermezza tutti i comportamenti violenti e gli atteggiamenti contrari ai valori fondamentali dello sport. Si tratta di individui che non hanno alcun legame con il club". La società francese ha inoltre annunciato la possibilità di presentare denuncia per fare piena luce sull'accaduto.