La fedeltà di Pavlidis premiata dal Benfica: il bomber greco diventerà uno dei più pagati

La fedeltà di Vangelis Pavlidis è stata ricompensata dal Benfica. L’attaccante greco, protagonista di un grande avvio di stagione con 14 gol già realizzati, ha scelto di restare a Lisbona nonostante un’offerta molto importante arrivata nell’ultima finestra di mercato e la società ha deciso di riconoscere il suo valore con un adeguamento economico.

Secondo quanto riportato da Record, il centravanti era stato vicino a diventare uno dei grandi affari dell’estate: il Fenerbahçe aveva presentato una proposta superiore ai 50 milioni di euro per il suo cartellino, mettendo sul tavolo anche un contratto molto ricco per il giocatore. Il club turco avrebbe offerto a Pavlidis uno stipendio da circa 8 milioni di euro a stagione, più bonus, oltre a una clausola rescissoria da 25 milioni che avrebbe potuto facilitare un’eventuale partenza futura.

Il greco, però, ha deciso di proseguire la sua avventura con la maglia delle Aquile, una scelta apprezzata dalla dirigenza del Benfica, che ha voluto premiarlo, portandolo ai vertici della rosa per quanto riguarda gli ingaggi. Una dimostrazione di fiducia nei confronti di un attaccante che si è rapidamente imposto come uno dei punti di riferimento della squadra. Arrivato con grandi aspettative, Pavlidis sta ripagando il Benfica a suon di gol e ora punta a confermarsi come protagonista assoluto della stagione.