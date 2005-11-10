Kane Pallone d'Oro, in Argentina non la prendono bene: "Il GOAT Messi relegato al 5° posto"

Il trionfo di Harry Kane nel Pallone d'Oro non è stata accolta con particolare entusiasmo in Argentina. I principali media hanno dato spazio al trionfo dell'attaccante inglese, ma non hanno nascosto una certa delusione per il piazzamento di Lionel Messi, soltanto quinto nella classifica finale nonostante il Mondiale disputato da protagonista.

Il quotidiano Olé, in particolare, ha sottolineato come la giuria abbia premiato soprattutto il rendimento stagionale nei club, preferendo Kane al fuoriclasse argentino. Una scelta che, tra le righe, lascia trasparire un pizzico di amarezza, soprattutto considerando il peso avuto da Messi con l'Albiceleste nella rassegna iridata. Il giornale argentino ha ricordato come il capitano dell'Inter Miami, otto volte vincitore del Pallone d'Oro, abbia chiuso il Mondiale 2026 da assoluto protagonista, guidando ancora una volta l'Argentina fino alla finale. Un cammino impreziosito anche dalla prestigiosa vittoria proprio contro l'Inghilterra di Kane, superata grazie a una straordinaria prestazione del numero 10.

"Messi è sempre il migliore per noi, anche se gli europei hanno eletto l'inglese del Bayern come il top della stagione 2025/26, relegando il GOAT a un modesto 5° posto", si legge sulla prima pagina.