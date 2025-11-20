Germania, Nagelsmann: "Per Havertz piccola ricaduta. Musiala? Deve ritrovare ritmo"

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, a due giorni dalla vittoria travolgente dei suoi contro la Slovacchia (6-0) ha parlato delle condizioni fisiche di Kai Havertz e di Jamal Musiala. Quest'ultimo è fermo ai box da quando si è fratturato il perone sinistro durante la Coppa del Mondo per club giocata a luglio.

Nagelsmann ha spiegato: "Kai ha avuto una piccola ricaduta, ma sta bene. Se tutto va bene, potrà tornare a giocare verso la fine dell'anno. Jamal (Musiala, n.d.r.) non ha più grossi problemi. Ma come Kai, prima deve ritrovare il ritmo con la sua squadra. Hanno tempo fino a marzo per rimettersi in forma, ma è ovvio che ora devono stabilizzarsi", ha continuato.

Di recente anche il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, parlando a Sky Sport (ad inizio novembre) ha aggiornato la situazione riguardo al recupero di Musiala: "La cosa positiva è che Jamal sta molto meglio ed è già in grado di muoversi in campo", le sue parole. Poi ha aggiunto sul suo rientro in campo: "Come ho detto, speriamo che possa ottenere almeno qualche minuto con la squadra a dicembre. Sarebbe l'ideale. È quello che speriamo. Musiala sta già andando molto, molto bene e la fine è vicina".