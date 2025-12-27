Ufficiale Cresciuto nel Milan, torna in Europa dal Leon: il Real Oviedo annuncia Nico Fonseca

Penultimo in classifica in Liga a quota 11 punti, il Real Oviedo non perde tempo e annuncia già il primo rinforzo in vista della seconda parte di stagione. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, perlomeno a livello giovanile: Nico Fonseca, centrocampista classe '98 proveniente dal Leon con la formula del prestito. Di seguito l'annuncio del club spagnolo: "Il Real Oviedo e il Club León hanno raggiunto un accordo per il prestito del centrocampista Nico Fonseca fino al termine della stagione.

Il centrocampista uruguaiano ha iniziato la sua carriera calcistica professionistica in Italia. Dopo aver militato nelle giovanili del Milan, Fonseca è passato al Novara, dove è rimasto fino alla stagione 2019/2020. È poi tornato in Uruguay per giocare con il River Plate di Montevideo e, in seguito, con il Montevideo Wanderers FC. Le sue straordinarie prestazioni hanno attirato l'attenzione di uno dei più grandi club latinoamericani. Il River Plate ha ingaggiato Fonseca per la stagione 2023/2024, con cui ha disputato un totale di 28 partite, segnando un gol.

L'ultima esperienza di Nico Fonseca prima di approdare al Real Oviedo è stata con il Club León. Con la sua nuova squadra, l'uruguaiano ha giocato complessivamente 35 partite, diventando un giocatore fondamentale per la squadra messicana. Inoltre, il centrocampista è stato anche un giocatore internazionale dell'Uruguay agli ordini di Marcelo Bielsa. Il giocatore non rilascerà alcuna dichiarazione fino alla presentazione ufficiale".