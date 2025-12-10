Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ramos saluta il Monterrey: "Nuove esperienze e tanti amici. Onorato di essere stato capitano"

Ramos saluta il Monterrey: "Nuove esperienze e tanti amici. Onorato di essere stato capitano"
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:56
Michele Pavese

Sergio Ramos ha sciolto i dubbi. Il difensore spagnolo ha annunciato ufficialmente che non rinnoverà il contratto con il Monterrey dopo meno di un anno dal suo arrivo in Liga MX. Attraverso un post su Instagram, Ramos ha voluto salutare con affetto il club, la città e i tifosi: "Dire addio non è mai facile. Un capitolo iniziato a febbraio con tante speranze si chiude, un capitolo che mi ha permesso di scoprire un paese, una città, uno stile di calcio… e che mi lascia tante nuove esperienze e, soprattutto, tanti amici".

Il difensore ha ricordato con orgoglio il periodo trascorso con i Rayados: "Sarò per sempre orgoglioso di aver indossato la fascia da capitano, di aver guidato la squadra nella prima Coppa del Mondo per club nel nuovo formato, di aver lottato in Clausura, Apertura, Leagues Cup e Concacaf Champions Cup, e di aver difeso con coraggio l’Estadio BBVA Bancomer in ogni partita casalinga. Ho dato tutto me stesso, in campo e fuori, per rendere al meglio: 34 partite, oltre 3.000 minuti, 8 gol e tante emozioni che non si possono contare".

Ramos ha concluso ringraziando il club, i compagni, lo staff e soprattutto i tifosi: "Vi ringrazio di cuore per l’affetto dimostrato fin dal primo momento. Porterò sempre con me questo periodo della mia carriera e dirò con orgoglio: Arriba el Monterrey!". Campione del mondo nel 2010 e due volte campione d’Europa con la Spagna, Ramos ha trascorso 16 anni al Real Madrid, vincendo quattro Champions League e cinque titoli di LaLiga, prima di lasciare il club come svincolato nel 2021.

