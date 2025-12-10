La Costa d'Avorio esclude Pepe dai convocati, Drogba: "Forza a te, figlio mio"

Didier Drogba ha preso posizione sulla polemica che ha scosso il calcio ivoriano nelle ultime ore: la mancata convocazione di Nicolas Pépé per la prossima Coppa d’Africa in Marocco. L’ex capitano degli Éléphants, voce storica e rispettata da tutto il movimento calcistico africano, ha scelto i social per manifestare apertamente il suo sostegno all’attaccante del Villarreal, escluso dalla lista di Emerse Faé nonostante un avvio di stagione convincente tra Liga e Champions League.

Su X, Drogba ha pubblicato un messaggio breve ma carico di significato: "X mi ha chiesto cosa c’è di nuovo, volevo scrivere… niente di nuovo. Forza a te, figlio mio". Un modo elegante per dire che Il suo appoggio a Pépé resta totale. Il gesto dell’ex bomber del Chelsea arriva in un clima già teso. In Costa d’Avorio, l’esclusionE di un titolare del calibro di Pépé – protagonista del trionfo alla CAN 2023 ha fatto discutere tifosi e analisti. Una situazione quasi surreale alla luce degli insulti razzisti subiti dal giocatore sui social, in seguito a una battuta infelice sul Marocco che ha generato un’ondata di reazioni sproporzionate.

Senza entrare direttamente nel merito della scelta tecnica, Drogba ha voluto ricordare l’importanza di mostrare vicinanza, soprattutto nei momenti difficili. Il suo messaggio rafforza ulteriormente il sostegno popolare di cui gode Pépé e invita implicitamente al rispetto e alla serenità attorno alla nazionale nel pieno della preparazione alla competizione continentale.