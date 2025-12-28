Costa D'Avorio-Camerun, le formazioni ufficiali: Kossounou e N'Dicka partono titolari

Si chiude questa sera al Grand Stade de Marrakech la giornata di Coppa d’Africa che mette di fronte i campioni in carica della Costa d’Avorio contro una nobile decaduta del calcio africano come il Camerun. Le due squadre sono reduci da una vittoria al debutto, rispettivamente contro Mozambico e Gabon, e vanno a caccia della testa del proprio Gruppo F. Titolari, tra gli 'Elefanti' l'atalantino Kossounou e il romanista N'Dicka, che formano la coppia di difesa. Queste le formazioni ufficiali:

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Fofana; Doue, Kossounou, N'Dicka, Konan; Kessie, Fofana, Sangare; Diallo, Bayo, Diomande.

Commissario Tecnico: Emerse Faé

CAMERUN (3-5-2): Epassy; Malone, Kotto, Nouhou; Tchamadeu, Avom, Namaso, Baleba, Yongwa; Mbeumo, Kofane.

Commissario Tecnico: David Pagou